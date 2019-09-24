На Волині судитимуть митника за тілесні ушкодження журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Обвинувальний акт щодо митника з Волині, який підозрюється у тому, що влітку цього року завдав легкі тілесні ушкодження місцевій журналістці, скеровано до суду. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці Державної фіскальної служби, підозрюваного у завданні легких тілесних ушкоджень журналістці місцевої телерадіокомпанії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, співробітник Волинської митниці ДФС на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії. Митника підозрюють у тому, що він відібрав у журналістки мобільний телефон із застосуванням сили, заподіявши при цьому легкі тілесні ушкодження.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
У разі доведення вини, митнику загрожує штраф у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.