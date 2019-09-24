На Волыни будут судить таможенника за телесные повреждения журналистки

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни Государственной фискальной службы, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений журналистке местной телерадиокомпании", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудник Волынской таможни ГФС на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. Таможенник подозревается в том, что отобрал у журналистки мобильный телефон с применением силы, причинив при этом легкие телесные повреждения.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

В случае доказательства вины, таможеннику грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.