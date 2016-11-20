На Волині прикордонники затримали порушників із застосуванням зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В рамках реалізації оперативної інформації про спробу однієї із злочинних груп незаконно перемістити сигарети через державний кордон прикордонники Луцького загону затримали 7 осіб, що несли до Західного Бугу цигарки та човен. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, на ділянці відділу “Рівне” прикордонний наряд влаштував засідку на ймовірному напрямку руху порушників кордону. Близько 21 години було помічено скрите пересування групи осіб з пакунками та човном, які перетнули контрольно-слідову смугу та продовжили рух в бік держрубежу.
Прикордонники в умовах обмеженої видимості затримати всю групу. Один з правопорушників під час затримання вдався до втечі. Для затримання порушника прикордонний наряд застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями, в результаті чого втікач отримав поверхове пошкодження лівої ноги.
Затриманими виявились місцеві мешканці с. Рівне Любомльського району Волині. Відносно них складено адміністративні документи про порушення прикордонного режиму, спробу незаконного перетинання державного кордону та злісну непокору законній вимозі прикордонного наряду. Міру покарання вирішить районний суд, а 8 тисяч пачок сигарет буде передано фіскальним органам.
Як повідомялв УНН, на Одещині вилучили контрафактних цигарок на понад 1 млн грн.