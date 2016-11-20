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15 марта, 19:03 • 108349 просмотра

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В Волынской области пограничники задержали нарушителей с применением оружия

В Волынской области пограничники задержали нарушителей с применением оружия

Киев • УНН

 • 8122 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В рамках реализации оперативной информации о попытке одной из преступных групп незаконно переместить сигареты через государственную границу пограничники Луцкого отряда задержали 7 человек, которые несли к Западному Бугу сигареты и лодку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, на участке отдела "Ровно" пограничный наряд устроил засаду на вероятном направлении движения нарушителей границы. Около 21:00 было замечено скрытое передвижение группы лиц с пакетами и лодкой, которые пересекли контрольно-следовую полосу и продолжили движение в сторону госграницы.

Пограничники в условиях ограниченной видимости задержали всю группу. Один из правонарушителей при задержании начал убегать. Для задержания нарушителя пограничный наряд применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего беглец получил поверхностное повреждение левой ноги.

Задержанными оказались местные жители с. Ровно Любомльского района Волынской области. В отношении них составлены административные документы о нарушении пограничного режима, попытке незаконного пересечения государственной границы и злостном неповиновении законному требованию пограничного наряда. Меру наказания решит районный суд, а 8 тыс. пачек сигарет передадут фискальным органам.

Как сообщал УНН, в Одесской области изъяли контрафактных сигарет на более чем 1 млн грн.

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