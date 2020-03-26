На Волині підтвердили другий випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Волині зафіксували другий випадок захворювання на COVID-19. Ще 5 осіб з підозрою. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Волинської обласної державної адміністрації.
“Станом на 10:00 26 березня 2020 року на Волині зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції. Обидва випадки COVID 19 підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). З підозрою на коронавірусну інфекцію в області — 5 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідження у референс-лабораторії ДУ “ЦГЗ МОЗ України” міста Київ для проведення лабораторних досліджень.
Нагадаємо, перший випадок захворювання на COVID-19 на Волині — у семирічної дитини.