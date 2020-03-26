На Волыни подтвердили второй случай заболевания COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70796 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83627 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96739 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94133 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105996 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91153 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103417 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106078 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130350 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 104283 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109764 просмотра
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4 марта, 18:57 • 107617 просмотра
Актуальное
На Волыни подтвердили второй случай заболевания COVID-19

На Волыни подтвердили второй случай заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11748 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На Волыни зафиксировали второй случай заболевания COVID-19. Еще 5 человек с подозрением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Волынской областной государственной администрации.

“По состоянию на 10:00 26 марта 2020 года на Волыни зафиксировано два случая коронавирусной инфекции. Оба случая COVID 19 подтверждены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). С подозрением на коронавирусную инфекцию в области — 5 человек”, — говорится в сообщении.

Указано, что образцы биологического материала от данных лиц направлено на исследование в референс-лаборатории ГУ “ЦОЗ МЗ Украины” города для проведения лабораторных исследований.

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 на Волыни — у семилетнего ребенка.

Украинские Национальные Новости

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