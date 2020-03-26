На Волыни подтвердили второй случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На Волыни зафиксировали второй случай заболевания COVID-19. Еще 5 человек с подозрением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Волынской областной государственной администрации.
“По состоянию на 10:00 26 марта 2020 года на Волыни зафиксировано два случая коронавирусной инфекции. Оба случая COVID 19 подтверждены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). С подозрением на коронавирусную инфекцию в области — 5 человек”, — говорится в сообщении.
Указано, что образцы биологического материала от данных лиц направлено на исследование в референс-лаборатории ГУ “ЦОЗ МЗ Украины” города для проведения лабораторных исследований.
Напомним, первый случай заболевания COVID-19 на Волыни — у семилетнего ребенка.