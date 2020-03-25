На Волині перший випадок захворювання на COVID-19 зафіксували у 7-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції. COVID-19 захворіла 7-річна дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
"23 березня мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді температура 37,2, кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%. Дитині проведено експрес-тести на Грип А і В - результат від’ємний, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на COVID-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 23 березня ввечері - температура тіла дівчинки становила 38,2. Наступного дня стан дитини задовільний, температура вранці – 36,7, ввечері - 36,7 також було отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.
Так, 25 березня вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.
"Згідно стандарту медичної допомоги дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані. Станом на зараз проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.