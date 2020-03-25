На Волыни первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали у 7-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 заболел 7-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%. Ребенку проведены экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 23 марта вечером - температура тела девочки составляла 38,2. На следующий день состояние ребенка удовлетворительное, температура утром - 36,7, вечером - 36,7 также был получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.
Так, 25 марта утром температура - 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.
"Согласно стандарту медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы. По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендовано самоизоляцию", - добавляется в сообщении.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.