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В Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19 - МОЗ

В Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні. Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook, передає УНН.

Випадки виявлено:

  • Волинська обл. — 1 протягом останньої доби;
  • Дніпропетровська обл. — 2;
  • Донецька обл. — 1;
  • Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
  • Запорізька обл. — 2 протягом доби;
  • Івано-Франківська обл. — 5 (1 летальний);
  • Київ — 31, з них 2 протягом доби;
  • Київська область — 22, з них 7 протягом доби;
  • Луганська обл. — 1 протягом доби;
  • Львівська обл. — 2;
  • Одеська обл. — 1 протягом доби;
  • Тернопільська обл. — 4, з яких 2 протягом останньої доби;
  • Черкаська обл. — 1;
  • Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.

Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Один пацієнт одужав - лабораторія підтвердила відсутність вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше ніж 900 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Нагадаємо, три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу та пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави. 

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