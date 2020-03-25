В Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні. Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook, передає УНН.
Випадки виявлено:
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- Волинська обл. — 1 протягом останньої доби;
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- Дніпропетровська обл. — 2;
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- Донецька обл. — 1;
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- Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
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- Запорізька обл. — 2 протягом доби;
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- Івано-Франківська обл. — 5 (1 летальний);
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- Київ — 31, з них 2 протягом доби;
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- Київська область — 22, з них 7 протягом доби;
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- Луганська обл. — 1 протягом доби;
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- Львівська обл. — 2;
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- Одеська обл. — 1 протягом доби;
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- Тернопільська обл. — 4, з яких 2 протягом останньої доби;
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- Черкаська обл. — 1;
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- Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.
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Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Один пацієнт одужав - лабораторія підтвердила відсутність вірусу в організмі.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше ніж 900 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Нагадаємо, три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу та пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави.