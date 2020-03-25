В Украине зафиксировано 113 случаев COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине. Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook, передает УНН.
Случаи выявлено:
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- Волынская обл. - 1 за последние сутки;
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- Днепропетровская обл. - 2;
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- Донецкая обл. - 1;
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- Житомирская обл. - 2 (1 летальный);
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- Запорожская обл. - 2 в течение суток;
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- Ивано-Франковская обл. - 5 (1 летальный);
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- Киев - 31, из них 2 в течение суток;
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- Киевская обл. - 22, из них 7 в течение суток;
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- Луганская обл. - 1 в течение суток;
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- Львовская обл. - 2;
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- Одесская обл. - 1 в течение суток;
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- Тернопольская обл. - 4, из которых 2 в течение последних суток;
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- Черкасская обл. - 1;
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- Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток.
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Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. Один пациент выздоровел - лаборатория подтвердила отсутствие вируса в организме.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 900 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Напомним, три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса и прошли соответствующую сертификацию на уровне государства.