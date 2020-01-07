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На Волині під час пожежі загинув 73-річний чоловік

На Волині під час пожежі загинув 73-річний чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У Луцьку під час пожежі загинув 73-річний чоловік, ще одну людину вдалося врятувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МВС.

"Луцькі гвардійці, виконуючи завдання з охорони громадського порядку, першими прибули на пожежу та врятували чоловіка, який самотужки не міг ходити. Інший чоловік, який перебував у палаючому будинку, на жаль, загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

Так, спершу гвардійці виявили тіло чоловіка, який лежав біля відчинених вхідних дверей. Він не міг встати і благав про допомогу. Взявши за руки і ноги, гвардійці швидко винесли його на вулицю в безпечне місце.

"Другого чоловіка, якому у кінці січня мало виповнитися 74 роки, врятувати так і не вдалося. Він загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині поліція встановила особи трьох загиблих внаслідок пожежі в будівельному вагончинку.

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