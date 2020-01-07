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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111749 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114909 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113385 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127121 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105073 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107899 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108016 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131872 просмотра

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На Волыни во время пожара погиб 73-летний мужчина

На Волыни во время пожара погиб 73-летний мужчина

Киев  •  УНН

 • 13123 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В Луцке во время пожара погиб 73-летний мужчина, еще одного удалось спасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Луцкие гвардейцы, выполняя задачи по охране общественного порядка, первыми прибывшие на пожар и спасли мужчину, который самостоятельно не мог ходить. Другой мужчина, который находился в горящем доме, к сожалению, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Так, сначала гвардейцы обнаружили тело мужчины, который лежал у открытой входной двери. Он не мог встать и умолял о помощи. Взяв за руки и ноги, гвардейцы быстро вынесли его на улицу в безопасное место.

"Второго мужчину, которому в конце января должно было исполниться 74 года, спасти его так и не удалось. Он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области полиция установила личности троих погибших в результате пожара в строительном вагончинке.

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