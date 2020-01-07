Поліція встановила особи загиблих у пожежі в будівельному вагончику на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На Одещині поліція встановила особи трьох загиблих внаслідок пожежі в будівельному вагончинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Близько шостої ранку сталося займання у будівельному вагончику на території недобудованого гуртожитку для військових у селищі Чорноморське. Про це поліцейських сповістили вогнеборці. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Особи загиблих вже встановлені – це робітники, які працювали на будівництві", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
"Для з’ясування остаточної причини смерті загиблих їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу", - повідомили у поліції.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Одеській області внаслідок пожежі в будівельному вагончику загинули 3 людини.