В результаті пожежі в Одеській області загинуло 3 людини - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В Одеській області внаслідок пожежі в будівельному вагончику загинуло 3 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.
“7 січня о 05 год. 52 хв. в смт Чорноморське Лиманського району в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 06 год. 37 хв. рятувальники ліквідували пожежу.
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Додається, що внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м2.
Раніше УНН повідомляв, що в результаті пожежі в Київській області загинуло 3 людини.