Під час гасіння пожежі у Кіровоградській області виявили тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Вчора, у неділю, о 15:01, до рятувальників надійшов виклик про те, що по вул. Комарова міста Знам’янка, що у Кіровоградській області, сталась пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на в УДСНС в Кіровоградській області.
Зазначається, що на місце події направили пожежно-рятувальний підрозділ. Як з’ясувалося, на території приватного домоволодіння горить 2 м2 речей домашнього вжитку у житловому будинку.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1979 р.н.
“О 15:13 пожежу локалізували та о 16:33 — ліквідували”, — йдеться у повідомленні.
До гасіння залучались 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Причину пожежі та обставини загибелі громадянки встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.