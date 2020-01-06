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Під час гасіння пожежі у Кіровоградській області виявили тіло жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Вчора, у неділю, о 15:01, до рятувальників надійшов виклик про те, що по вул. Комарова міста Знам’янка, що у Кіровоградській області, сталась пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на в УДСНС в Кіровоградській області.

Зазначається, що на місце події направили пожежно-рятувальний підрозділ. Як з’ясувалося, на території приватного домоволодіння горить 2 м2 речей домашнього вжитку у житловому будинку.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1979 р.н.

“О 15:13 пожежу локалізували та о 16:33 — ліквідували”, — йдеться у повідомленні.

До гасіння залучались 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Причину пожежі та обставини загибелі громадянки встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.

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