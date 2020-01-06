Во время тушения пожара в Кировоградской области обнаружили тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Вчера, в воскресенье, в 15:01, к спасателям поступил вызов о том, что по ул. Комарова города Знаменка, что в Кировоградской области, произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в УГСЧС в Кировоградской области.
Отмечается, что на место происшествия направили пожарно-спасательное подразделение. Как выяснилось, на территории частного домовладения горит 2 м2 домашней утвари в жилом доме.
Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1979 г.р.
“В 15:13 пожар был локализован и в 16:33 — ликвидировали”, — говорится в сообщении.
К тушению привлекались 11 человек личного состава и две единицы техники. Причину пожара и обстоятельства гибели гражданки устанавливают специалисты.
Напомним, в Кропивницкому произошла пожар в исправительной колонии.