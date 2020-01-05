У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії. Про це УНН повідомила речниця УДСНС в областi Оксана Мачак.
За інформацією Мачак, повідомлення про пожежу надійшло 4 сiчня о 10:10.
Як з’ясувалося, горіли електричні дроти та речі побутового вжитку в адмiнiстративно-складськiй будiвлi для готової продукцiї на територiї промислової зони Кропивницької виправної колонiї №6.
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Травмованих та загиблих немає. О 10:30 пожежу локалiзували та о 10:40 – лiквiдували.
Вiд Кропивницького ДПРЗ залучалися сiм одиниць технiки та 28 чоловiк особового складу.
Причину пожежi встановлюють фахiвцi.