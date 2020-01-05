В Кропивницком произошел пожар в исправительной колонии
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Кропивницком произошел пожар в исправительной колонии. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГСЧС в области Оксана Мачак.
По информации Мачак, сообщение о пожаре поступило 4 января в 10:10.
Как выяснилось, горели электрические провода и вещи бытового потребления в административно-складских зданиях для готовой продукции на территории промышленной зоны Кропивницкой исправительной колонии №6.
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Травмированных и погибших нет. В 10:30 пожар локализовали и в 10:40 - ликвидировали.
От Кропивницкого ДПРЗ привлекались семь единиц техники и 28 человек личного состава.
Причину пожара устанавливают специалисты.