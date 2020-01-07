В результате пожара в Одесской области погибли 3 человека - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Одесской области в результате пожара в строительном вагончике погибли 3 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
“7 января в 05 час. 52 мин. в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в 06 час. 37 мин. спасатели ликвидировали пожар.
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Добавляется, что в результате пожара уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м2.
Ранее УНН сообщал, что в результате пожара в Киевской области погибли 3 человека.