Полиция установила личности погибших при пожаре в строительном вагончике в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Одесской области полиция установила личности трех погибших в результате пожара в строительном вагончинке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Около шести утра произошло возгорание в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское. Об этом полицейским сообщили пожарные. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Личности погибших уже установлены - это рабочие, которые работали на строительстве", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
"Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области в результате пожара в строительном вагончике погибли 3 человека.