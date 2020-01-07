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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112374 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114611 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129481 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105866 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 108312 просмотра

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Полиция установила личности погибших при пожаре в строительном вагончике в Одесской области

Полиция установила личности погибших при пожаре в строительном вагончике в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 23104 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В Одесской области полиция установила личности трех погибших в результате пожара в строительном вагончинке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Около шести утра произошло возгорание в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское. Об этом полицейским сообщили пожарные. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Личности погибших уже установлены - это рабочие, которые работали на строительстве", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

"Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области в результате пожара в строительном вагончике погибли 3 человека.

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