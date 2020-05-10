На водопровідній станції у Києві сталася аварія, у деяких районах знижено тиск у мережі

Унаслідок цього знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.

Наразі можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. В інших районах Києва холодна вода подається у повному обсязі.

Ремонтні бригади ПрАТ "АК "Київводоканал" вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. "Ми робимо все можливе, аби відновити роботу Деснянської водопровідної станції якомога швидше", заявили у компанії.

Нагадаємо, у Лисичанську через негоду частина міста залишилася без водопостачання.