На водопроводной станции в Киеве произошла авария, в некоторых районах снижено давление в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. При переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции в Киеве в воскресенье вечером возникла аварийная ситуация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.
Сейчас возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. В других районах Киева холодная вода подается в полном объеме.
Ремонтные бригады АО "АК" Киевводоканал "уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. "Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно скорее", заявили в компании.
Напомним, в Лисичанске из-за непогоды часть города осталась без водоснабжения.