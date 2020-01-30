В Лисичанске из-за непогоды часть города осталась без водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В ночь на 30 января в г. Лисичанск Луганской области из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанск водоканал". Котельные работают в штатном режиме.
Напомним, в Украине в результате непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1122 работника и 835 единиц техники.