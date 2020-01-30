В Україні внаслідок негоди знеструмлено майже 400 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Проти ночі 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Знеструмлення відбулося у таких областях: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні очікуються хуртовини і дощ до кінця тижня.