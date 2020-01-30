В Украине в результате непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В ночь 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Обесточивание произошло в следующих областях: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10, Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Украине ожидаются метели и дождь до конца недели.