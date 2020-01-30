В Украине в результате непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов

КИЕВ. 30 января. УНН. В ночь 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.