У Лисичанську через негоду частина міста залишилася без водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Проти ночі 30 січня у м. Лисичанськ Луганської області через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тисяч абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До відновлювальних робіт залучено бригаду КП "Лисичанськ водоканал". Котельні працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, в Україні внаслідок негоди знеструмлено майже 400 населених пунктів.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.
Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1122 працівники та 835 одиниць техніки.