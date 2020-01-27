На Вінничині чоловік із рушниці поранив собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Вінницькій області чоловік із мисливської зброї відкрив вогонь по собаці, внаслідок чого тварина отримала поранення. Правоохоронці відкрили провадження за статею "Жорстоке поводження з тваринами". Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Повідомлення про травмування пса з мисливської зброї у Вінницькому районі до поліції надійшло в обід 25 січня. На спецлінію "102" зателефонувала волонтерка, яка повідомила, що до неї звернулись жителі села Парпурівці та розповіли про факт жорстокого поводження з твариною.
Слідчо-оперативна група поліції Вінницького району, яка виїхала з’ясовувати обставини події, встановила, що по собаці стріляв 66-річний місцевий житель з власної мисливської зброї.
Поліцейські допитали зловмисника. Чоловік виправдовувався, що пес декілька разів забігав до його господарства і душив домашню птицю. Тож в черговий раз, коли він забіг на подвір'я, власник господарства поранив тварину та відніс до водойми.
Поліцейські вилучили у чоловіка мисливську рушницю, яка перебувала в нього на законних підставах.
Пораненого собаку забрали волонтери для надання медичної допомоги.
Слідчим відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, у Запоріжжі повідомили про підозру чоловіку, який кинув собаку з мосту на залізничну колію.