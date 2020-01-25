У Запоріжжі повідомили про підозру чоловіку, який кинув собаку з мосту на залізничну колію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Запоріжжі повідомили про підозру чоловіку через жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
“У Запоріжжі повідомлено про підозру чоловіку у жорстокому поводженні з твариною. Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом жорстокого поводження із собакою”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 21 січня невстановлена особа, знаходячись на мосту у місті Запоріжжя, вчинила жорстокі дії по відношенню до тварини — кинула собаку з мосту на залізничну колію та залишила там. Поліцейські встановили, що дане кримінальне правопорушення скоїв чоловік 1979 року народження.
“24 січня слідчим зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років”, — повідомили у поліції.
Раніше УНН повідомляв, що у Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами.