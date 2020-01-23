У Запоріжжі чоловік кинув собаку з мосту на залізничну колію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Запорізькій області.
Так, 21 січня в інтернеті з’явилися публікації, що невстановлена особа, знаходячись на мосту по вул. 12 Квітня у місті Запоріжжя, кинула собаку з мосту на залізничну колію та залишила там. Крім цього, 22 січня з відповідною заявою до Вознесенівського відділення поліції звернулась місцева жителька.
Співробітники поліції провели оперативно-пошукові заходи та встановили, що кримінальне правопорушення скоїв чоловік, 1979 року народження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік у під’їзді багатоповерхівки перерізав шиї двом собакам.