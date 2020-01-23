В Запорожье мужчина бросил собаку с моста на железнодорожные пути
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Запорожье задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
Так, 21 января в интернете появились публикации, что неустановленное лицо, находясь на мосту по ул. 12 апреля в городе Запорожье, бросило собаку с моста на железнодорожный путь и оставило там. Кроме этого, 22 января с соответствующим заявлением в Вознесеновское отделение полиции обратилась местная жительница.
Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что уголовное преступление совершил мужчина, 1979 года рождения.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина в подъезде многоэтажки перерезал шеи двум собакам.