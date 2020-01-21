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На Дніпропетровщині чоловік перерізав шиї двом собакам у під’їзді

Київ • УНН

 • 12326 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На Дніпропетровщині чоловік у під’їзді багатоповерхівки перерізав шиї двом собакам, одну із них вдалося врятувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині чоловік перерізав шиї двом собакам у під’їзді

"20 січня до поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді по вулиці Дніпровській місті Тернівка лають (гавкають - ред.) собаки. Прибувши за викликом, поліцейські сектору реагування Тернівського відділення поліції побачили між поверхами на сходовому майданчику двох собак, які лежали з перерізаними шиями. На місце події викликали ветеринарів. Виявилось, що одна з собак ще жива. Пса доставили до спеціалізованої клініки, де зараз йому надають допомогу", - сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили особу чоловіка та доставили його до Тернівського відділення поліції. Ним виявився 49-річний житель цього під’їзду. Наразі з ним працюють правоохоронці. У чоловіка вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ст.299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік вилами заколов сусідську собаку.

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