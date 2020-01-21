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В Днепропетровской области мужчина перерезал шеи двум собакам в подъезде

Киев • УНН

 • 12326 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Днепропетровской области мужчина в подъезде многоэтажки перерезал шеи двум собакам, одну из них удалось спасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области мужчина перерезал шеи двум собакам в подъезде

"20 января в полицию поступило сообщение, что в подъезде по улице Днепровской города Терновка лают собаки. Прибыв по вызову, полицейские сектора реагирования Терновского отделения полиции увидели между этажами на лестничной площадке двух собак, которые лежали с перерезанными шеями. На место происшествия вызвали ветеринаров. Оказалось, что одна из собак еще жива. Пса доставили в специализированную клинику, где ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность мужчины и доставили его в Терновское отделение полиции. Им оказался 49-летний житель этого подъезда. Сейчас с ним работают правоохранители. У мужчины изъяли орудие преступления - нож.

Следователями по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в Черкасской области человек виламы заколол соседскую собаку.

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