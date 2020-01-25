В Запорожье сообщили о подозрении мужчине, который бросил собаку с моста на железнодорожные пути
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Запорожье сообщили о подозрении мужу за жестокого обращения с животными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
“В Запорожье сообщено о подозрении мужчине в жестоком обращении с животным. Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по факту жестокого обращения с собакой”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 21 января неустановленное лицо, находясь на мосту в городе Запорожье, совершившего жестокие действия по отношению к животному — бросило собаку с моста на железнодорожный путь и оставило там. Полицейские установили, что данное уголовное правонарушение совершил мужчина 1979 года рождения.
“24 января следственным злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет”, — сообщили в полиции.
Ранее УНН сообщал, что в Запорожье задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными.