В Винницкой области мужчина из ружья ранил собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Винницкой области мужчина из охотничьего оружия открыл огонь по собаке, вследствие чего животное получило ранения. Правоохранители открыли производство по статье "Жестокое обращение с животными". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Сообщение о травмировании собаки из охотничьего оружия в Винницком районе в полицию поступило в обед 25 января. По спецлинии "102" позвонила волонтер, которая сообщила, что к ней обратились жители села Парпуровцы и рассказали о факте жестокого обращения с животным.
Следственно-оперативная группа полиции Винницкого района, которая выехала выяснять обстоятельства происшествия, установила, что по собаке стрелял 66-летний местный житель из собственного охотничьего оружия.
Полицейские допросили злоумышленника. Мужчина оправдывался, что пес несколько раз забегал в его хозяйство и душил домашнюю птицу. Поэтому в очередной раз, когда он забежал во двор, владелец хозяйства ранил животное и отнес к водоему.
Полицейские изъяли у мужчины охотничье ружье, которое находилось у него на законных основаниях.
Раненную собаку забрали волонтеры для оказания медицинской помощи.
Следователем отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить арест на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Запорожье сообщили о подозрении мужчине, который бросил собаку с моста на железнодорожные пути.