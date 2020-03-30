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На Вінниччині Lexus злетів у кювет: двоє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Вінниччині водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та злетів у кювет, внаслідок чого двоє пасажирів загинуло та ще двоє травмувалися. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

“За попередніми даними, водій автомобіля Lexus рухаючись до села Маянів, при в’їзді в село Ворошилівка, не впоравшись з керуванням транспортного засобу з’їхав у кювет. В автомобілі знаходилося п’ятеро людей. Один із пасажирів „випав“ із автівки до того, як автомобіль з’їхав у кювет”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що прибувши на місце події, рятувальники провели знеструмлення автомобіля та надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні постраждалих до карети швидкої.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів даного автомобіля загинули на місці події, водія та ще двох пасажирів госпіталізовано до лікарні.

Наразі обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

Нагадаємо, у Харкові сталася потрійна ДТП за участю працівників патрульної поліції, внаслідок чого постраждало п’ятеро людей.

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