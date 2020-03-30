На Вінниччині Lexus злетів у кювет: двоє загиблих

КИЇВ. 30 березня. УНН. На Вінниччині водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та злетів у кювет, внаслідок чого двоє пасажирів загинуло та ще двоє травмувалися. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Вінницькій області.