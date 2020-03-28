У потрійній ДТП за участю патрульних постраждало п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Харкові сталася потрійна ДТП за участю працівників патрульної поліції, внаслідок чого постраждало п’ятеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі ДБР з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівників патрульної поліції”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за попередньою інформацією, 27 березня 2020 року близько 21 години у місті Харкові автомобіль патрульних Mitsubishi Outlander здійснював розворот на одному із перехресть. У цей момент з ним зіткнувся автомобіль Lexus, який, своєю чергою, протаранив ще й припарковану Mazda. Пасажиром Lexus був діючий співробітник патрульної поліції.
У результаті автопригоди травмувалося 5 людей.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, лейтенант медичної служби постане перед судом за ДТП, в якій постраждала 12-річна дівчинка.