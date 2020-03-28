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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100583 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102744 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101979 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110114 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104559 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106456 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131410 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130411 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В тройном ДТП с участием патрульных пострадали пять человек

В тройном ДТП с участием патрульных пострадали пять человек

Киев  •  УНН

 • 16128 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Харькове произошло тройное ДТП с участием работников патрульной полиции, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием работников патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, 27 марта 2020 года около 21:00 в городе Харькове автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Lexus, который, в свою очередь, протаранил еще и припаркованную Mazda. Пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции.

В результате ДТП травмировались 5 человек.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, лейтенант медицинской службы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

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