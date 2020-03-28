В тройном ДТП с участием патрульных пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Харькове произошло тройное ДТП с участием работников патрульной полиции, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием работников патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительной информации, 27 марта 2020 года около 21:00 в городе Харькове автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Lexus, который, в свою очередь, протаранил еще и припаркованную Mazda. Пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции.
В результате ДТП травмировались 5 человек.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, лейтенант медицинской службы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.