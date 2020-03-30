В Винницкой области Lexus вылетел в кювет: двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Винницкой области водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего двое пассажиров погибли и еще двое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.
“По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus двигаясь в село Маянов, при въезде в село Ворошиловка, не справившись с управлением транспортного средства съехал в кювет. В автомобиле находилось пять человек. Один из пассажиров „выпал“ из машины до того, как автомобиль съехал в кювет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия, спасатели провели обесточивания автомобиля и оказали помощь работникам экстренной медицинской помощи в транспортировке пострадавших в кареты скорой.
В результате ДТП двое пассажиров данного автомобиля погибли на месте происшествия, водитель и еще два пассажира госпитализированы в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются работниками Нацполиции.
Напомним, в Харькове произошла тройная ДТП с участием работников патрульной полиции, в результате чего пострадали пять человек.