В Винницкой области Lexus вылетел в кювет: двое погибших

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Винницкой области водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего двое пассажиров погибли и еще двое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.