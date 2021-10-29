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На вибори мера Харкова закупили маски за завищеними цінами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Харківському антикорупційному центрі повідомили про те, що районні ТВК укладають договори на придбання масок та аксесуарів до засобів індивідуального захисту за завищеними цінами, на суму понад 5 млн грн, передає УНН.

На вибори мера Харкова закупили маски за завищеними цінами

Цитата

"Київська районна ТВК придбала 16750 масок одноразового використання по 2,50 грн за шт., Московська районна ТВК придбала 25368 масок по 1,97 грн за шт., Основ’янська районна ТВК придбала 14194 масок по 1,97 грн, Новобаварська районна ТВК придбала 19500 масок по 2,50 грн, Немишлянська районна ТВК придбала 19960 масок по 2,50 грн, Індустріальна районна ТВК придбала 26232 масок по 2,50 грн, Холодногірська районна ТВК придбала 17112 масок по 2,50 грн 1,97-2,50 грн за шт. На маску одноразового використання, тришарову — це значно завищена ціна... Приблизно завищена у 2-3 рази від цін за якими зараз купують маски поліклініки, лікарні, КП“, — повідомили в ХАЦ.

Доповнення

ХАЦ регулярно повідомляє про “злив” бюджетних коштів на тендерах влади Харкова. За завищеними цінами купують навіть патологоанатомічні мішки для мерців.

Та апогеєм став тендер з будівництва громадського туалету у зоопарку за 30 млн грн. Тендер виграв Олександр Харченко, член виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов.

Контекст

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%, другий тур можуть призначити на 21 листопада.

На даний момент є два фаворити передвиборчих перегонів: Ігор Терехов та Михайло Добкін. Причому, як вважають деякі політологи, Добкін може перемогти Терехова у другому турі.

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