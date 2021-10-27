Вибори мера Харкова: Добкін має великі шанси перемогти Терехова у другому турі - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Політолог Віталій Бала назвав фаворитів виборчих перегонів у Харкові і розповів, хто може стати наступним мером міста, передає УНН.
Швидше за все вибори мера пройдуть у два тури, прогнозує Бала, додаючи, що за крісло мера змагатимуться Ігор Терехов та Михайло Добкін.
“Якщо буде другий тур, то вірогідність перемоги Добкіна набагато більша, ніж Терехова. До слова нагадаю, що кілька місяців тому Михайла Добкіна називали найімовірнішим переможцем у виборах”, — сказав Бала у коментарі УНН.
Втім, центральна влада зробила ставку на перемогу Ігоря Терехова, каже політолог. Програш Терехова обернеться для “слуг народу” серйозними іміджевими втратами, додає він.
“Відтак, влада може піти у ва-банк. Вибори можуть бути дуже брудними й такими, які будуть далекими від того, що ми називаємо “виборами”, — коментує фахівець.
Бала додав, що новому меру потрібно буде налагодити співпрацю із міською радою. У протилежному випадку меру буде складно відстоювати потрібні для міста рішення і комунікувати із депутатами, резюмував політолог.
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Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Втім, за прогнозами політологів і результатами соцдосліджень, переможець виборів ймовірно визначиться у другому турі. Другий тур виборів можуть призначити на 21 листопада.