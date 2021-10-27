Вибори мера Харкова: Добкін має великі шанси перемогти Терехова у другому турі - політолог

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 13451 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 72100 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 121636 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 106358 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 114834 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85626 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74323 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 163108 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87138 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 260690 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 39567 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 36219 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 34678 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 41491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 23050 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 128148 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 163084 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 260670 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 431295 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26902 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32679 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33308 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34591 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84377 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Вибори мера Харкова: Добкін має великі шанси перемогти Терехова у другому турі - політолог

Київ • УНН

 • 23352 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Політолог Віталій Бала назвав фаворитів виборчих перегонів у Харкові і розповів, хто може стати наступним мером міста, передає УНН.

Вибори мера Харкова: Добкін має великі шанси перемогти Терехова у другому турі - політолог

Швидше за все вибори мера пройдуть у два тури, прогнозує Бала, додаючи, що за крісло мера змагатимуться Ігор Терехов та Михайло Добкін.

“Якщо буде другий тур, то вірогідність перемоги Добкіна набагато більша, ніж Терехова. До слова нагадаю, що кілька місяців тому Михайла Добкіна називали найімовірнішим переможцем у виборах”, — сказав Бала у коментарі УНН.

Втім, центральна влада зробила ставку на перемогу Ігоря Терехова, каже політолог. Програш Терехова обернеться для “слуг народу” серйозними іміджевими втратами, додає він.

“Відтак, влада може піти у ва-банк. Вибори можуть бути дуже брудними й такими, які будуть далекими від того, що ми називаємо “виборами”, — коментує фахівець.

Бала додав, що новому меру потрібно буде налагодити співпрацю із міською радою. У протилежному випадку меру буде складно відстоювати потрібні для міста рішення і комунікувати із депутатами, резюмував політолог.

До теми

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Втім, за прогнозами політологів і результатами соцдосліджень, переможець виборів ймовірно визначиться у другому турі. Другий тур виборів можуть призначити на 21 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31