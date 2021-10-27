Выборы мэра Харькова: У Добкина есть большие шансы победить Терехова во втором туре - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Политолог Виталий Бала назвал фаворитов избирательной гонки в Харькове и рассказал, кто может стать следующим мэром города, передает УНН.
Скорее всего, выборы мэра пройдут в два тура, прогнозирует Бала, добавляя, что за кресло мэра будут соревноваться Игорь Терехов и Михаил Добкин.
“Если будет второй тур, то вероятность победы Добкина гораздо больше, чем Терехова. К слову, напомню, что несколько месяцев назад Михаила Добкина называли вероятным победителем в выборах”, — сказал Бала в комментарии УНН.
Впрочем, центральные власти сделали ставку на победу Игоря Терехова, говорит политолог. Проигрыш Терехова обернется для “слуг народа” серьезными имиджевыми потерями, добавляет он.
“Следовательно, власть может пойти в ва-банк. Выборы могут быть очень грязными и такими, которые будут далеки от того, что мы называем выборами”, — комментирует специалист.
Бала добавил, что новому мэру предстоит наладить сотрудничество с городским советом. В противном случае мэру будет сложно отстаивать нужные для города решения и общаться с депутатами, резюмировал политолог.
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Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября. Впрочем, по прогнозам политологов и результатам социсследований, победитель выборов, вероятно, определится во втором туре. Второй тур выборов может быть назначен на 21 ноября.