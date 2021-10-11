Заробити на мерцях: лікарня Харкова виставила аномальні ціни на патологоанатомічні мішки

Так, лікарня планує закупити 200 патологоанатомічних мішків на загальну суму 445 тис. грн.

Зокрема, лікарня планує придбати 100 патологоанатомічних мішків розміром 210 на 80 см, щільністю 200 мікрон та вантажопідьомністю 100 кг. Та ще 100 патологоанатомічних мішків розміром 220 на 90 см, щільністю 250 мікрон та вантажопідьомністю 130 кг.

Середня вартість одного мішка складе 2225 грн.

“Це аномальна ціна для патологоанатомічних мішків”, — йдеться у повідомленні.

Експерти додали, що подібні мішки у серпні-вересні цього року купувала Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня. По 110 грн. за 1 шт.

“Та ж лікарня № 17 в цьому році подібні мішки декілька разів купувала по 110-130 грн. за шт.”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин і замовили елітний керамограніт в гараж міської лікарні.

До того ж, у Харкові повинна з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На неї влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов.

Довідка

Ігор Терехов тимчасово очолює місто. Вибори нового мера Харкова відбудуться 31 жовтня.