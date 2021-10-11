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Заработать на мертвецах: больница Харькова выставила аномальные цены на патологоанатомические мешки

Киев  •  УНН

 • 27017 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Харьковская многопрофильная больница № 17 планирует приобрести патологоанатомические мешки в 20 раз дороже рыночных цен. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Так, больница планирует закупить 200 патологоанатомических мешков на общую сумму 445 тыс. грн.

В частности, больница планирует приобрести 100 патологоанатомических мешков размером 210 на 80 см, плотностью 200 микрон и грузоподъёмностью 100 кг. И еще 100 патологоанатомических мешков размером 220 на 90 см, плотностью 250 микрон и грузоподъёмностью 130 кг.

Средняя стоимость одного мешка составит 2225 грн.

“Это аномальная цена для патологоанатомических мешков”, — говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что подобные мешки в августе-сентябре этого года покупала Харьковская областная клиническая инфекционная больница. По 110 грн. за 1 шт.

“Та же больница № 17 в этом году подобные мешки несколько раз покупала по 110-130 грн. за шт.”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же, в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которую возглавляет Игорь Терехов.

Справка

Игорь Терехов временно возглавляет город. Выборы нового мэра Харькова состоятся 31 октября.

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