“Фаворити” Терехова виграли майже 300 млн грн на будівництво харківського зоопарку і найдорожчої громадської вбиральні

У відкритих даних вказано, що “Трест Житлобуд − 1” входить в одноіменну групу компаній. Ключова особа — Олександр Харченко, член виконавчого комітету Харківської міськради, якою керує секретар міськради і за сумісництвом в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

Також до групи Харченка входять члени його родини: дружина Світлана та дочка Олена. Голова правління “Трест Житлобуд - 1” - депутат Харківської міської ради 6-7 скликань Валерій Арутюнов.

Найрезонанснішим тендером, який цього року виграла компанія Харченка у підконтрольного місцевій владі зоопарку — тендер на будівництво громадської вбиральні. За нього харківські платники податків віддадуть “Трест Житлобуд − 1” понад 30 млн грн. За вказану суму можна було б придбати маєток з власним озером і кортом або щонайменше три елітні авто Bentley, але всі вони підуть на вбиральню.

В.о. мера Терехов та член виконкому Харківської міськради Харченко, ймовірно, у тісних стосунках, адже на День будівельника очільник міста обрав саме колектив “Трест Житлобуд − 1” для привітань.

За даними Харківського антикорупційного центру, вартість реконструкції харківського зоопарку перевалила вже за 1,5 млрд грн.

У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявив, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частину з яких використовує на зоопарк.

Тому харківський зоопарк має як прихильників, так і противників, які вважають, що такі проекти не по кишені жителям і всього-на-всього є корупційною годівницею місцевої влади. Один з таких діалогів нещодавно відбувся між головою фракції “Слуга народу” у Харківський облраді Тетяною Єгоровою-Луценко та Дмитром Ніконовим, помічником нардепа від “Слуги народу” Олександра Куницького.