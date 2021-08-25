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"Фавориты" Терехова выиграли почти 300 млн грн на строительство харьковского зоопарка и самой дорогой общественной уборной

Киев  •  УНН

 • 33680 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Только с начала года ПАО "Трест Жилстрой - 1" выиграло тендеров на строительство харьковского зоопарка на общую сумму почти 300 млн грн. Из них более 30 млн грн потратят на строительство общественной уборной, которую уже называют самой дорогой в Украине, ведь стоит она, как целое состояние. Что известно о компании - в материале УНН.

В открытых данных указано, что "Трест Жилстрой-1" входит в одноименную группу компаний. Ключевая лицо - Александр Харченко, член исполнительного комитета Харьковского горсовета, которым руководит секретарь горсовета и по совместительству и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Также в группу Харченко входят члены его семьи: жена Светлана и дочь Елена. Глава правления "Трест Жилстрой - 1" - депутат Харьковского городского совета 6-7 созывов Валерий Арутюнов.

Самым резонансным тендером, который в этом году выиграла компания Харченко в подконтрольном местной власти зоопарке - тендер на строительство общественной уборной. За него харьковские налогоплательщики отдадут "Трест Жилстрой - 1" более 30 млн грн. За указанную сумму можно было бы приобрести имение с собственным озером и кортом или по меньшей мере три элитных автомобиля Bentley, но все они пойдут на уборную.

И.о. мэра Терехов и член исполкома Харьковского горсовета Харченко, вероятно, в тесных отношениях, ведь на День строителя глава города выбрал именно коллектив "Трест Жилстрой - 1" для поздравлений.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, стоимость реконструкции харьковского зоопарка перевалила уже за 1,5 млрд грн.

В 2016 году тогда еще заместитель главы Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.

Поэтому харьковский зоопарк имеет как сторонников, так и противников, которые считают, что такие проекты не по карману жителям и всего-навсего является коррупционной кормушкой власти. Один из таких диалогов недавно состоялся между главой фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете Татьяной Егоровой-Луценко и Дмитрием Никоновым, помощником нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Украинские Национальные Новости

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