"Фавориты" Терехова выиграли почти 300 млн грн на строительство харьковского зоопарка и самой дорогой общественной уборной

КИЕВ. 25 августа. УНН. Только с начала года ПАО "Трест Жилстрой - 1" выиграло тендеров на строительство харьковского зоопарка на общую сумму почти 300 млн грн. Из них более 30 млн грн потратят на строительство общественной уборной, которую уже называют самой дорогой в Украине, ведь стоит она, как целое состояние. Что известно о компании - в материале УНН.