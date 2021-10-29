На выборы мэра Харькова закупили маски по завышенным ценам

Цитата

"Киевская районная ТИК приобрела 16750 масок одноразового использования по 2,50 грн за шт., Московская районная ТИК приобрела 25368 масок по 1,97 грн за шт., Основянская районная ТИК приобрела 14194 масок по 1,97 грн, Новобаварская районная ТИК приобрела 19500 масок по 2,50 грн, Немышлянская районная ТИК приобрела 19960 масок по 2,50 грн, Индустриальная районная ТИК приобрела 26232 масок по 2,50 грн грн за шт. На маску одноразового использования, трехслойную – это значительно завышенная цена... Приблизительно завышена в 2-3 раза от цен по которым сейчас покупают маски поликлиники, больницы, КП“, — сообщили в ХАЦ.

Дополнение

ХАЦ регулярно сообщает о "сливе" бюджетных средств на тендерах властей Харькова. По завышенным ценам покупают даже патологоанатомические мешки для мертвецов.

Но апогеем стал тендер по строительству общественного туалета в зоопарке за 30 млн грн. Тендер выиграл Александр Харченко, член исполкома Харьковского горсовета, возглавляемый Игорем Тереховым.

Контекст

Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, второй тур может быть назначен на 21 ноября.

На данный момент есть два фаворита предвыборной гонки: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причем, как считают некоторые политологи, Добкин может победить Терехова во втором туре.