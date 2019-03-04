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На виборах мера Гданська перемогла Олєксандра Дулькєвич

На виборах мера Гданська перемогла Олєксандра Дулькєвич

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У неділю, 3 березня, за попередніми даними, на дострокових виборах мера Гданська перемогла Олєксандра Дулькєвич. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське Радіо.

“Алєксандра Дулькєвич перемогла на недільних дострокових виборах президента Гданська. Попередня виконувачка обов’язків президента міста перемогла двох конкурентів — Гжегожа Брауна та Марека Скибу. З 1091 опитаної особи, 84 відсотки проголосувало за Олєксандру Дулькєвич, 12 відсотків — за Брауна і 4 відсотки — за Скибу. Результати плебісциту опублікував портал trojmiasto.pl”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, явка на виборах мера Гданська склала приблизно 48 відсотків.

Як повідомляв УНН, вчора, 3 березня, проходили дострокові вибори мера в польському Гданську, де у січні цього року був убитий Павел Адамович, який обіймав цю посаду.

Нагадаємо, на мера Гданська Павла Адамовича напали 14 січня під час благодійного заходу “Великий оркестр святкової допомоги”, в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Невідомий чоловік пробрався на сцену і вдарив політика ножем.

Від отриманих травм Адамович помер у лікарні.

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