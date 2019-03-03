У Гданську проходять дострокові вибори мера

Голосування проходить на 196 виборчих дільницях міста до 21:00. До цієї години в місті діє режим тиші, що забороняє агітацію і публікацію даних опитувань. За порушення режиму тиші передбачений штраф до 1 млн злотих. Після закриття виборчих дільниць будуть опубліковані результати екзитполів.

Зараз обов'язки мера виконує перший заступник Адамовича Олександра Дулкевич, вона також висунула свою кандидатуру на вибори. Серед інших кандидатів – режисер-документаліст Гжегож Браун і підприємець Марек Скиба.

Нагадаємо, на мера Гданська Павел Адамовича напали 14 січня під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Невідомий чоловік пробрався на сцену і вдарив політика ножем.

Від отриманих травм Адамович помер у лікарні.