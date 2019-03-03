В Гданьске проходят досрочные выборы мэра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25604 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117025 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120431 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122884 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121767 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153226 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117243 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130489 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Гданьске проходят досрочные выборы мэра

В Гданьске проходят досрочные выборы мэра

Киев  •  УНН

 • 10309 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня проходят досрочные выборы мэра в польском Гданьске, где в январе этого года был убит Павел Адамович, который занимал эту должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.

Голосование проходит на 196 избирательных участках города до 21:00. К этому часу в городе действует режим тишины, запрещающий агитацию и публикацию данных опросов. За нарушение режима тишины предусмотрен штраф до 1 млн злотых. После закрытия избирательных участков будут опубликованы результаты экзит-полов.

Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель Адамовича Александра Дулкевич, она также выдвинула свою кандидатуру на выборы. Среди других кандидатов - режиссер-документалист Гжегож Браун и предприниматель Марек Скиба.

Напомним, на мэра Гданьска Павел Адамович напали 14 января во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Неизвестный мужчина пробрался на сцену и ударил политика ножом.

От полученных травм Адамович умер в больнице.

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