В Гданьске проходят досрочные выборы мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня проходят досрочные выборы мэра в польском Гданьске, где в январе этого года был убит Павел Адамович, который занимал эту должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.
Голосование проходит на 196 избирательных участках города до 21:00. К этому часу в городе действует режим тишины, запрещающий агитацию и публикацию данных опросов. За нарушение режима тишины предусмотрен штраф до 1 млн злотых. После закрытия избирательных участков будут опубликованы результаты экзит-полов.
Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель Адамовича Александра Дулкевич, она также выдвинула свою кандидатуру на выборы. Среди других кандидатов - режиссер-документалист Гжегож Браун и предприниматель Марек Скиба.
Напомним, на мэра Гданьска Павел Адамович напали 14 января во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Неизвестный мужчина пробрался на сцену и ударил политика ножом.
От полученных травм Адамович умер в больнице.