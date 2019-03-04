На выборах мэра Гданьска победила Александра Дулькевич
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В воскресенье, 3 марта, по предварительным данным, на досрочных выборах мэра Гданьска победила Олександра Дулькевич. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
"Александра Дулькевич победила на воскресных досрочных выборах президента Гданьска. Предыдущая исполняющая обязанности президента города победила двух конкурентов - Гжегож Брауна и Марека Скибу. С 1091 группе лица, 84 процента проголосовали за Олександру Дулькевич, 12 процентов - по Брауна и 4 процента - по Скибу. Результаты плебисцита опубликовал портал trojmiasto.pl", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, явка на выборах мэра Гданьска составила примерно 48 процентов.
Как сообщал УНН, вчера, 3 марта, проходили досрочные выборы мэра в польском Гданьске, где в январе этого года был убит Павел Адамович, который занимал эту должность.
Напомним, на мэра Гданьска Павла Адамовича напали 14 января во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Неизвестный мужчина пробрался на сцену и ударил политика ножом.
От полученных травм Адамович умер в больнице.