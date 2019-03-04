На выборах мэра Гданьска победила Александра Дулькевич

"Александра Дулькевич победила на воскресных досрочных выборах президента Гданьска. Предыдущая исполняющая обязанности президента города победила двух конкурентов - Гжегож Брауна и Марека Скибу. С 1091 группе лица, 84 процента проголосовали за Олександру Дулькевич, 12 процентов - по Брауна и 4 процента - по Скибу. Результаты плебисцита опубликовал портал trojmiasto.pl", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, явка на выборах мэра Гданьска составила примерно 48 процентов.

Как сообщал УНН, вчера, 3 марта, проходили досрочные выборы мэра в польском Гданьске, где в январе этого года был убит Павел Адамович, который занимал эту должность.



Напомним, на мэра Гданьска Павла Адамовича напали 14 января во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Неизвестный мужчина пробрался на сцену и ударил политика ножом.



От полученных травм Адамович умер в больнице.



